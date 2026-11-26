Подршка навијача





"Буди храбар, стисни зубе, нек те пјесма понесе", порука је најватренијих навијача "лешинара" својим љубимцима пред почетак утакмице.

Порука Лешинара фудбалерима Борца

Стефан Савић стигао на утакмицу

Стефан Савић стигао је на утакмицу. Спортски директор ФК Борац Оливер Јандрић уручио му је дрес са бројем 100 који симболизује наступе у дресу бањалучког клуба.

Један од најбољих играча црвено плавих оперисан је након што му је пукла Ахилова тетива и чека га дугачка пауза. Публика га је поздравила аплаузом и скандирањем.



Градски стадион готово је испуњен. Навијачи Борца овацијама су поздравили своје миљенике који су изашли на терен да се загрију.



Познати састави





Борац: (4-3-3) Јуркас - Ципетић, Мајерс, Каролина, Херера - Јојић, Хирош, Декет - Сијарић, Вуковић, Јуричић. Тренер: Винко Мариновић.

Аталанта: (4-2-3-1) Спортијело - Бернаскони, Скалвини, Колашинац, Запакоста - Едерсон, Пашалић - Рове, Залевски - Распадори - Скамака. Тренер: Маурицио Сари.

Фудбал Борац без Рогуљића, Сари промијенио нападаче

На клупи за резервне играче Мариновић је оставио: Шишковски, Ћетковић, Саничанин, Пасквал, Роган, Риђан, Граховац, Кукавица, Милак, Врањеш, Огринец, Ромера.

Сари на клупи има: Беланова, Де Кетеларе, Елмас, Гаетано, Камалден, Кеси, Кристенсен, Крстовић, Обрић, Пардел, Самарџић, Сонцони.

Пристижу навијачи, јаке мјере безбједности



Навијачи Аталанте стигли су у Бањалуку током дана. Најватренији навијачи Борца у кортеу су кренули према стадиону, а на терену је присутан и велики број припадника Жандармерије.

Улазнице за овај меч су раније распродате и очекује се пун Градски стадион.







