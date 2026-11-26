Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца на испуњеном стадиону играју меч против Аталанте у оквиру 4. кола лигашке фазе Лиге конференције.
Улазнице за овај меч одавно нису доступне, а стадион је испуњен до посљедњег мјеста. Навијаче је дочекала и порука Удружења симпатизера бањалучког Борца.
Лијепо је кад на Градски дође Аталанта, зар не?
"Европски великани против бањалучког великана. Ове утакмице су остварење снова. Али оне су производ добрих Борчевих партија у домаћој лиги.
Да бисмо опет дочекали неки клуб из Италије, Њемачке, па и ту дуго чекану Астон Вилу, морамо прегазити домаћу лигу. Морамо напокон освојити и дуплу круну. Зато на Градском требамо бити и када није Европа, и када није дерби. Пружати подршку клубу за који ми навијамо, а не долазити само због атрактивног противника.
Борац - Сарајево, недјеља у 17:30
Видимо се", наведено је у поруци.
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