Izvor:
ATV
Film „Džungla” je akciona avanturistička drama sa elementima trilera, u režiji Grega Meklina, iz 2017. godine.
Radnja prati istinitu priču mladog izraelskog avanturiste Josija Ginsberga, koji sa trojicom saputnika kreće u istraživanje amazonske prašume. Nakon niza nesrećnih događaja, Josi ostaje sam u surovoj divljini, gdje počinje njegova borba za opstanak.
Glavnu ulogu tumači Danijel Redklif, a film je zasnovan na istinitom događaju i knjizi Josija Ginsberga o njegovom preživljavanju u amazonskoj prašumi.
„Džungla” nedjelja u 21 čas i 30 minuta.
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