Film „Džungla” je akciona avanturistička drama sa elementima trilera, u režiji Grega Meklina, iz 2017. godine.

Radnja prati istinitu priču mladog izraelskog avanturiste Josija Ginsberga, koji sa trojicom saputnika kreće u istraživanje amazonske prašume. Nakon niza nesrećnih događaja, Josi ostaje sam u surovoj divljini, gdje počinje njegova borba za opstanak.

Glavnu ulogu tumači Danijel Redklif, a film je zasnovan na istinitom događaju i knjizi Josija Ginsberga o njegovom preživljavanju u amazonskoj prašumi.

„Džungla” nedjelja u 21 čas i 30 minuta.

