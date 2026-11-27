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Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o gejming industriji - industrija teža od filma i muzike zajedno.

Za „Bitno” govore: Gordan Ilinčić, glavni urednik gejming portala, Mario Čelan, konsultant za EU fondove, Kenan Mahmutagić, preduzetnik i programer, osnivač „Monotik Group“i Vojislav Savić, politikolog. Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vanja Mišić. „Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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