U novom izdanju emisije „Na globalnom planu” pratimo najvažnija svjetska dešavanja i priče koje su obilježile protekle dane na međunarodnoj sceni.

Govorićemo o burnim dešavanjima u tehnološkom svijetu i povratku Džensena Huanga na čelo „Envidije”, nakon što su skandali, odlazak i ponovni dolazak pokazali njegovu pravu vrijednost od tri hiljade milijardi dolara. O ovom preokretu i kretanjima na globalnom tržištu razgovaramo sa gostom emisije Bojanom Đurđevićem, eksternim IT saradnikom Banjalučke berze, osnivačem i direktorom kompanije „Codis”.

Pažnju posvećujemo i protestima u Briselu koji su doveli do obustave rada kontrolora letenja i otkazivanja više od 400 letova, kao i klimatskom samitu „KOP 31”, najdužoj konferenciji Ujedinjenih nacija ikada, koja je završena bez ključnog dogovora.

Donosimo i priču o vrijednom arheološkom lokalitetu iz doba Hamurabija koji je konačno otvoren za javnost, a emisiju završavamo spektakularnim prizorima novembarskog punog mjeseca iznad najpoznatijih svjetskih znamenitosti.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.

Emisiju uređuje i vodi Sreten Rajilić.

„Na globalnom planu” — četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.