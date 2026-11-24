U novom izdanju emisije „Bez plana” Predrag Ćurković pita šta povezuje Mrkonjić Grad, Jajce, gradić Dejton, Vukovar, Podgoricu, Beograd, Zagreb i Brisel, a razdvaja Banjaluku i Sarajevo?

Od ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a, do Dejtonskog mira i evropskih integracija vode dva putića...Ili uvažavanje stradanja svih balkanskih naroda u prošlosti, ili beskonačna uslovljavanja, pritisci i blokade.

Kako da istorija više ne bude prepreka na putu pomirenja, suživota i tolerancije za bolju budućnost?

Autorska emisija Predraga Ćurkovića koja „raspakuje“ globalne i domaće teme, događaje i aktere i daje im sasvim novi uvid.

„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.