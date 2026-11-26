Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o fizičkoj aktivnosti djece i razvoju školskog sporta.
Koliko se naša djeca kreću, jesu li im dovoljni časovi fizičkog vaspitanja i kako unaprijediti uslove za bavljenje sportom u školama širom Republike Srpske?
Razgovaramo o dosadašnjim rezultatima, aktuelnim projektima i planovima za razvoj školskog sporta.
Za „Bitno” govore: Slađana Tanasić, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Bojan Božić, predsjednik Saveza za školski sport Republike Srpske i dr Aleksandar Pajkić, docent na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu