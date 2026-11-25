„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o poništenom vetu srpskog člana Predsjedništva BiH i ukidanju zakonske zabrane isticanja obilježja Armije RBiH.

Šta posljednje odluke Ustavnog suda BiH znače za Republiku Srpsku i BiH?

Za „Bitno” govore: Zlatko Knežević, bivši sudija Ustavnog suda BiH, Dragan Dakić, generalni sekretar Narodne skupštine Repubike Srpske i Harun Išerić, stručnjak za ustavno pravo

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.