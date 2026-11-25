Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o poništenom vetu srpskog člana Predsjedništva BiH i ukidanju zakonske zabrane isticanja obilježja Armije RBiH.
Šta posljednje odluke Ustavnog suda BiH znače za Republiku Srpsku i BiH?
Za „Bitno” govore: Zlatko Knežević, bivši sudija Ustavnog suda BiH, Dragan Dakić, generalni sekretar Narodne skupštine Repubike Srpske i Harun Išerić, stručnjak za ustavno pravo
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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