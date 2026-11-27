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Biljana vam ove subote donosi priču o Stefanu iz Teslića, koji je mir pronašao daleko od gradske vreve. Na području bez signala i ljudi sagradio je šumsku kuću, koju naziva kuća za preživljavanje. Društvo mu prave psi i najbolji prijatelj, osamdesetogodišnji čika Mile.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini. Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić. „Narod priča sa Biljanom Stokić” subotom u 18 časova.

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