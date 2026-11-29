Fudbaleri Borca dočekuju Sarajevo u okviru 15. kola Premijer lige BiH.

Banjalučka ekipa nalazi se na drugom mjestu tablice sa 34 boda i utakmicom manje, dok je Sarajevo za stepenicu ispod sa 11 bodova manje i utakmicom više.

Posljednji meč odigrali su početkom septembra kada je Sarajevo slavilo kod kuće sa 1:0.

Strateg banjalučke ekipe Vinko Marinović odlučio se za ovih startnih 11: Jurkas, Karolina, Majers, Paskual, Herera, Jojić, Orginec, Hiroš, Vuković, Sijarić i Romera.