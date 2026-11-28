Fudbaleri Brentforda deklasirali su Mančester junajted u gostima rezultatom 4:0, u meču 12. kola Premijer lige.

„Pčele“ su prvi put u istoriji slavile na „Old Trafordu“, zahvaljujući golovima Kaluma Vilsona u 19. i 32, odnosno Kristofera Ajera u 82. minutu. U prvom minutu sudijske nadoknade pogodio je i Kevin Šade. Dango Uatara upisao je tri asistencije.

Maurisio Poketino tako je zabilježio i drugi poraz otkako je sjeo na klupu „crvenih đavola“, nakon onog u derbiju protiv Liverpula (4:0). Neće imati mnogo vremena da oporavi ekipu, pošto već u srijedu gostuju Njukaslu. Brentford će istog dana dočekati Arsenal.

Agonija Junajteda se nastavlja, pošto za pobjedu ne zna skoro tri mjeseca i zauzima tek pretposljednje mjesto sa osam bodova.

Junajted je dobro otvorio ovaj susret. Megvajer je pogodio prečku, a ubrzo je šansu imao i Dijalo. Još bolju priliku imao je Dorgu.

Kazna je stigla u 19. minutu, kada je Vilson nakon sjajnog prijema savladao Lamensa, „probušivši“ ga.

Vilson je duplirao prednost u 32. minutu poslije nove asistencije Uatare. Nije mu bilo teško da pogodi mrežu domaćina.

Junajted je u nastavku pritiskao, Tilemans je uzdrmao prečku, šanse su ponovo imali Megvajer i Dorgu, ali ni gosti nisu mirovali.

Šade je bio blizu toga da iznudi penal, da bi nešto kasnije imao i priliku da otkloni sve dileme. To nije učinio on, već Ajer, koji je iskoristio treću asistenciju Uatare i poslije kornera zakucao loptu iza leđa Lamensa.

Potopu Junajteda nije bilo kraja, pošto je Kajode u sudijskoj nadoknadi proigrao Šadea, koji je prebacio Lamensa i zapečatio trijumf.

Brentford je tako nastavio sa odličnim partijama i zasluženo drži peto mjesto sa 20 bodova, koliko ima i Lids.

Upravo je Lids u istom terminu savladao Koventri na svom terenu rezultatom 3:0.

Dominik Kalvert-Luin je načeo goste u 40. minutu, da bi ih Šon Longstaf dotukao golovima u 45. i 66. minutu, prenosi b92.