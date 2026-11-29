Nekadašnji trener Partizana Srđan Blagojević otpušten je u Rusiji, gdje je u posljednje vrijeme trenirao Akron iz Toljatija. Nakon niza rezultata taj ruski tim donio je odluku o prekidu saradnje, što su mediji iz Rusije već najavljivali prethodnih nedjelja.

Blagojević je u junu preuzeo komandu u Rusiji, ali nije uspio da dočeka kraj 2026. godine na klupi Akrona. Predvodio je ekipu na 22 meča, ostvario pet pobjeda, šest remija i 11 poraza, a presudila mu je serija od šest uzastopnih neuspjeha - četiri u prvenstvu i dva u grupnoj fazi Kupa Rusije.

"Stručni štab Srđana Blagojevića obavio je kvalitetan posao, pokušavajući da uvede novu filozofiju igre u tim. Promjene su bile primjetne, ali se prelazni period odužio, što potvrđuje i neuspješna serija od šest uzastopnih poraza. Na kraju krajeva, u profesionalnom sportu najvažniji je rezultat. Svjesni smo da moramo da popravimo plasman na tabeli i da je u ovoj fazi važno promijeniti emocionalnu atmosferu, kako bi ekipa izašla iz teškog psihološkog stanja. Nastavljamo dalje, pred nama je utakmica kod kuće protiv Orenburga i svi želimo da kalendarsku godinu završimo u pozitivnom tonu i obradujemo svoje navijače", istakao je sportski direktor Akrona.

Prethodnog ljeta ruski tim je postigao dogovor sa Partizanom i nakon plaćenog obeštećenja uspio da angažuje srpskog trenera koji je u Humskoj radio veoma dobar posao. Ipak, ispostavilo se da njegova epizoda u Rusiji nije bila uspješna koliko je klub očekivao.

Blagojević ostavlja Akron na pretposlednjem mjestu na tabeli Premijer lige, sa samo 12 osvojenih bodova na 16 utakmica. Posljednjeplasirani Fakel ima devet bodova, dok su kluba iz Toljatija ekipe Lokomotive iz Moskve sa 14 i Rodine sa 15 bodova.