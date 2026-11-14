Loše prvo poluvrijeme koštalo BiH: Šveđani slavili u Stokholmu

Reprezentacija BiH poražena je od Švedske u Stokholmu rezultatom 3:2 u utakmici petog kola grupe B4 Lige nacija.

Nije dobro počelo po izabranike Sergeja Barbareza. Nakon 11 minuta Šveđani su vodili sa 2:0, a strijelci su bili Svenson i Đokereš iz penala.

Šveđani su nastavili sa napadima, da bi u 23. minutu postigli i treći pogodak, ali je poništen zbog ofsajda.

Ipak, BiH je primila treći pogodak u prvom dijelu. U sudijskoj nadoknadi opet je bio siguran Đokereš i opet iz penala.

Drugo poluvrijeme, druga priča. Odlično je počela BiH i Gigović je u 48. smanjio na 3:1.

Neizvjesnost u meč je vratio Kolašinac koji je pogodio glavom nakon kornera za 3:2.

Iako je do kraja meča BiH imala nekoliko dobrih šansi, do promjene rezultata nije došlo.