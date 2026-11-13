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Kukurelja: Ne bih dao Zlatnu loptu Kejnu

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АТВ редакција
13.11.2026 22:47

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Mark Kukurelja iz Real Madrida u akciji tokom fudbalske utakmice La Lige između Real Madrida i Sevilje u Madridu, u Španiji, u nedelju, 18. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Kapiten Engleske Hari Kejn osvojio je Zlatnu loptu ove godine prvi put u karijeri. Imao je fenomenalnu sezonu, ali španski reprezentativac i igrač Real Madrida Mark Kukurela smatra da Kejn nije trebalo da osvoji prestižnu nagradu.

„Ne bih rekao da je osvojio nagradu nepravedno. Ako pogledate Kejnove brojke, to je statistika koju možda niko nikada neće ponoviti. Imao je izvanrednu sezonu u tom pogledu. Ali bih Zlatnu loptu dao Jamalu ili Mbapeu. To su igrači koji bi me kao fudbalskog navijača natjerali da uključim televizor. Bio sam iznenađen što je Kejn osvojio nagradu“, rekao je Kukurela za televiziju El Čiringito.

Kejn postigao 73 gola

Kapiten Engleske i najbolji strelac Bajerna postigao je više od 50 golova za nemački klub prošle sezone, a sa Engleskom je stigao do polufinala Svjetskog prvenstva, na kraju osvojivši bronzanu medalju. Osvojio je njemački dupli kolaj sa Bajernom. Ukupno je postigao 73 gola.

Хари Кејн

Fudbal

Hari Kejn osvajač Zlatne lopte!

Igrač Barselone i Kukureljin saigrač Lamin Jamal osvojio je nagradu za najboljeg mladog igrača treću godinu zaredom. Čak i tada je bilo očigledno da neće osvojiti Zlatnu loptu, prenosi Indeks.

„Počastvovan sam što sam dobio ovu nagradu. Želio sam da je osvoji moj saigrač Pau Kubarsi. Osvajam je treću godinu zaredom. Hvala saigračima iz kluba i reprezentacije. Nastaviću da radim da budem još bolji“, rekao je Lamin Jamal nakon što je primio nagradu. Mbape nije osvojio ništa prošle sezone.

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Hari Kejn

Zlatna lopta

Mark Kukurelja

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