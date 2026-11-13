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Srbija doživjela i peti poraz u Ligi nacija, Njemačka slavila na „Marakani“

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АТВ редакција
13.11.2026 22:45

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Srbija doživjela i peti poraz u Ligi nacija, Njemačka slavila na „Marakani“
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Fudbalska reprezentacija Srbije pretrpjela je i peti poraz u Ligi nacija u isto toliko odigranih utakmica. Ovoga puta, kobni po Paunovićeve „Orlove“ na stadionu „Rajko Mitić“ bili su Nijemci, koji su slavili rezultatom 3:1.

Srbija je meč završila sa devetoricom igrača na terenu, pošto su crvene kartone dobili Dragojević i Živković.

Srbija je utakmicu na „Marakani“ igrala bez selektora Veljka Paunovića na klupi, zbog odrađivanja suspenzije.

Već u trećem minutu kapitulirala je odbrana Srbije, a mrežu Vanje Milinković-Savića zatresao je, nehotice, Srđan Babić.

Već u 14. minutu na semaforu „Marakane“ bio je ispisan rezultat 0:2.

Florijan Virc upisao se u strijelce i bilo je jasno da se Srbiji ne piše dobro.

U 50. minutu bilo je 0:3 nakon što je Gruda pogodio.

Smanjio je Babić u 56. i sa tim rezultatom je i završen meč.

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Srbija

Fudbal

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