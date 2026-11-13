Poketino zaplakao jer ide u Junajted: "Teško je odbiti"

Argentinac Maurisio Poketino kaže da je odluka da napusti mjesto selektora SAD i postane menadžer Mančester junajteda jedna od najtežih u njegovoj karijeri.

Poketino će na „Old Trafordu“ zamijeniti Majkla Karika, a „Bi-Bi-Si“ piše da je potpisao ugovor na dvije i po godine.

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Junajted je platio otkupnu klauzulu od oko 7,4 miliona funti kako bi Poketino napustio američku reprezentaciju.

Tokom konferencije se rasplakao i zahvalio Fudbalskom savezu SAD.

„Teško je sada pričati. Ja sam veoma emotivan čovjek. To je veoma teška odluka. Ali, mi smo profesionalci i trudimo se da ostvarimo svoje snove“, rekao je Poketino.

Outgoing USMNT head coach Mauricio Pochettino, visibly emotional as he addresses his departure publicly for the first time here at US Soccer HQ outside Atlanta. More to come in a bit. https://t.co/rc0BRMkwJq — Pablo Iglesias Maurer (@MLSist) November 13, 2026

Ponuda da vodi Junajted bila je previše dobra da bi je odbio.

„Nikada nisam rekao da želim da se vratim, ali oni znaju da se u karijeri ne ukazuje mnogo prilika poput one u Junajtedu. Kada se ukaže, teško je odbiti“, dodao je.

Poketino će preuzeti Junajted, koji ima najgori početak sezone u posljednjih 40 godina i nalazi se tek na 18. mjestu Premijer lige.

Njegova prva utakmica biće 22. novembra na „Enfildu“ protiv Liverpula, prenosi B92.