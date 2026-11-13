Logo

Poketino zaplakao jer ide u Junajted: "Teško je odbiti"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 21:49

Komentari:

0
Poketino zaplakao jer ide u Junajted: "Teško je odbiti"
Foto: Tanjug / AP / Colin Hubbard

Argentinac Maurisio Poketino kaže da je odluka da napusti mjesto selektora SAD i postane menadžer Mančester junajteda jedna od najtežih u njegovoj karijeri.

Poketino će na „Old Trafordu“ zamijeniti Majkla Karika, a „Bi-Bi-Si“ piše da je potpisao ugovor na dvije i po godine.

Мајкл Керик

Fudbal

Kerikov oprošaj od Junajteda: "Od sada ću biti uz vas sa strane"

Junajted je platio otkupnu klauzulu od oko 7,4 miliona funti kako bi Poketino napustio američku reprezentaciju.

Tokom konferencije se rasplakao i zahvalio Fudbalskom savezu SAD.

„Teško je sada pričati. Ja sam veoma emotivan čovjek. To je veoma teška odluka. Ali, mi smo profesionalci i trudimo se da ostvarimo svoje snove“, rekao je Poketino.

Ponuda da vodi Junajted bila je previše dobra da bi je odbio.

„Nikada nisam rekao da želim da se vratim, ali oni znaju da se u karijeri ne ukazuje mnogo prilika poput one u Junajtedu. Kada se ukaže, teško je odbiti“, dodao je.

Poketino će preuzeti Junajted, koji ima najgori početak sezone u posljednjih 40 godina i nalazi se tek na 18. mjestu Premijer lige.

Njegova prva utakmica biće 22. novembra na „Enfildu“ protiv Liverpula, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Maurisio Poketino

Mančester junajted

Fudbal

Komentari (0)

Više iz rubrike

Lionel Mesi se vraća u Argentinu

Fudbal

Lionel Mesi se vraća u Argentinu

2 h

0
Ronaldo sprema spektakularan oproštaj – Mesija želi uz sebe, a Real Madrid je precrtao!

Fudbal

Ronaldo sprema spektakularan oproštaj – Mesija želi uz sebe, a Real Madrid je precrtao!

4 h

0
Kerikov oprošaj od Junajteda: "Od sada ću biti uz vas sa strane"

Fudbal

Kerikov oprošaj od Junajteda: "Od sada ću biti uz vas sa strane"

5 h

0
Mančester siti uložio žalbu, ako bude odbijena moguće izbacivanje iz lige

Fudbal

Mančester siti uložio žalbu, ako bude odbijena moguće izbacivanje iz lige

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima