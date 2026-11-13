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Mančester siti uložio žalbu, ako bude odbijena moguće izbacivanje iz lige

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АТВ редакција
13.11.2026 16:33

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Mančester siti uložio žalbu, ako bude odbijena moguće izbacivanje iz lige
Foto: Tanjug / AP / Peter Powell

Mančester siti suočava se sa mogućim izbacivanjem iz Premijer lige ukoliko njegova žalba u decembru bude odbijena, objavio je danas „Fajnenšel tajms“ (Financial Times).

– Mančester siti će se suočiti sa sankcijama 2027. godine ako njegova žalba ne bude usvojena. Žalba u slučaju finansijskog prekršaja biće razmatrana sredinom decembra. Novčane kazne, oduzimanje bodova ili čak isključenje iz Premijer lige među mogućim su kaznama – tvrdi list.

Mančester siti proglašen je krivim po 114 od ukupno 115 tačaka optužnice za kršenje finansijskih pravila Premijer lige u periodu od sezone 2009/10. do 2017/18, kao i za odsustvo saradnje u istragama do februara 2023. godine.

Klubovima u Engleskoj su za mnogo manje prekršaje oduzimani bodovi, uglavnom od četiri do 12, pa su engleski mediji uvjereni da će Siti biti kažnjen oduzimanjem tolikog broja bodova da će naredne sezone igrati u drugoj ligi, ili da će ostati u Premijer ligi za narednu sezonu, ali sa tolikim minusom bodova da će sigurno ispasti u Čempionšip.

Većina klubova iz Engleske smatra da bi, u slučaju da bude drakonski kažnjen, Mančester siti morao da ostane i bez svih trofeja koje je osvojio, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Mančester siti

Kazna

Fudbal

Premijer liga Engleske

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