Lionel Mesi se vraća u Argentinu

Američki klub dogovorio je prijateljsku utakmicu sa River Platom, koja će biti odigrana 19. januara 2027. godine na stadionu „Mas Monumental“ u Buenos Ajresu.

Vijest o susretu dva kluba objavila je River Plata na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X.

Za argentinskog velikana to će biti prilika da ugosti jednog od najboljih fudbalera svih vremena, dok će za Mesija gostovanje imati poseban značaj zbog povratka u domovinu.

Utakmica je zakazana u periodu priprema Inter Majamija za novu sezonu MLS, a očekuje se veliko interesovanje navijača.

Mesi je član Inter Majamija od ljeta 2023. godine, kada je u američki fudbal stigao poslije dvije sezone provedene u Pari Sen Žermenu. Za klub sa Floride debitovao je 21. jula 2023. protiv Kruz Asula u Liga kupu i odmah postigao pobjedonosni gol iz slobodnog udarca.

Od njegovog dolaska Inter Majami je osvojio Liga kup, kao i trofej namenjen najboljoj ekipi regularnog dijela MLS sezone.

Argentinac je u međuvremenu produžio saradnju sa klubom, a ugovor mu važi do kraja 2028. godine.

Gostovanje River Plati biće jedna od najatraktivnijih utakmica Inter Majamija u pripremnom periodu, a za publiku u Buenos Ajresu nova prilika da na djelu vidi doskorašnjeg kapitena reprezentacije Argentine.

(Sportklub)