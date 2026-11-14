Partizanu ukinuta suspenzija

Fudbalskom klubu Partizan ukinuta je suspenzija FIFA za registrovanje novih igrača.

Svega 12 dana nakon što se našao na listi suspendovanih klubova, klub iz Humske riješio je spor sa bivšim fudbalerom Frenkom Kanuteom.

Kako prenosi Meridian sport, crno-bijeli su u međuvremenu riješili sve administrativne prepreke i ispunili neophodne uslove, čime su izbegli dalje sankcije i omogućili ukidanje zabrane.

Partizan se na listi FIFA našao nakon odluke Suda za sportsku arbitražu u Lozani u korist advokata nekadašnjeg veziste.

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić tada je istakao da je klub odmah reagovao, uz objašnjenje da je problem nastao tokom mandata prethodnog rukovodstva.

Ukidanje suspenzije znači da će Partizan moći nesmetano da registruje nova pojačanja u narednom prelaznom roku.

(B92)