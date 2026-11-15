Venger odustao od kandidature za prvog čovjeka FIFA

Nekadašnji menadžer Arsenala Arsen Venger odustao je od kandidature za predsjednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

Venger (77) trenutno obavlja funkciju direktora FIFA za globalni razvoj fudbala. On je razmatrao mogućnost da se kandiduje za predsjednika FIFA, ali su izvori "BBC" potvrdili da je odustao od te namjere.

Venger je navodno imao i podršku Evropske fudbalske unije (UEFA), koja se protivi aktuelnom predsjedniku FIFA Đaniju Infantinu, koji je ranije potvrdio da će se ponovo kandidovati za ovu funkciju.

Britanski mediji navode da UEFA ne odustaje od namjere da pronađe alternativnog kandidata Infantinu, a rok za prijavu ističe u srijedu, 18. novembra.

Nekadašnji fudbaler Totenhema Ramon Vega najavio je ranije kandidaturu za predsjednika FIFA, kao i počasni predsjednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima, koji još nije obezbijedio potrebnih pet nominacija nacionalnih Saveza.

"BBC" prenosi da Infantino i dalje ima podršku saveza iz Južne Amerike, Afrike i Azije, a aktuelni predsjednik FIFA je nedavno izjavio da uživa podršku "ubjedljive većine" u svjetskom fudbalu.