Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Košarkaši Srbije u dvorani Aleksandar Nikolić igraju meč protiv Italije u kvalifikacijama za Mundobasket.

Orlovima je neophodan trijumf nakon poraza od Litvanije. Srbija se nalazi na drugoj poziciji zahvaljujući boljoj koš razlici u odnosu na Italiju koja je na trećoj poziciji sa istim brojem bodova. Italijani su u prošlom meču slavili protiv prvorangirane Turske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.