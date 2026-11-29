Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Srbije u dvorani Aleksandar Nikolić igraju meč protiv Italije u kvalifikacijama za Mundobasket.
Orlovima je neophodan trijumf nakon poraza od Litvanije.
Srbija se nalazi na drugoj poziciji zahvaljujući boljoj koš razlici u odnosu na Italiju koja je na trećoj poziciji sa istim brojem bodova.
Italijani su u prošlom meču slavili protiv prvorangirane Turske.
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