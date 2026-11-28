Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odabrao je 12 igrača koji će nastupiti u nedjeljnom duelu protiv Italije, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Utakmica će biti odigrana u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“, gdje će Orlovi pokušati da se iskupe za poraz od Litvanije.

U odnosu na prethodni meč, Alimpijević je napravio nekoliko promjena, a u sastavu će se naći i značajan broj košarkaša sa evroligaškim iskustvom. Spoljnu liniju predvodiće Vasilije Micić i Aleksa Avramović, uz Marka Gudurića, Ognjena Dobrića i Vanju Marinkovića.

Kada je riječ o igri pod košem, selektor će imati na raspolaganju Filipa Petruševa, Alena Smailagića i Uroša Plavšića. Među 12 odabranih su još Vladimir Lučić, Dejan Davidovac, Nemanja Dangubić i Nikola Tanasković.

Sastav Srbije za meč protiv Italije: Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Vladimir Lučić, Dejan Davidovac, Nemanja Dangubić, Alen Smailagić, Nikola Tanasković, Uroš Plavšić i Filip Petrušev.

Svoje adute za gostovanje u Beogradu odredio je i selektor Italije Luka Banki. Na njegovom spisku nalazi se i košarkaš Partizana, Alesandro Pajola.

Sastav Italije za meč protiv Srbije: Alesandro Pajola, Marko Spisu, Niko Menion, Leonardo Kandi, Tomazo Baldaso, Mirza Alibegović, Đovani Veronezi, Stefano Tonut, Đampaolo Riči, Nikola Akele, Muhamet Diuf i Đovani Emejuru.

(Telegraf.rs)