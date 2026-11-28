As Denver nagetsa Nikola Jokić upisao je 17 poena, 15 asistencija i devet skokova u pobjedi svoje ekipe nad Juta džezom 120:107 u okviru NBA kupa.

Nagetsi su u posljednjih pet minuta i 40 sekundi ubacili 23 i primili tek pet poena na parketu "Bol arene". Prepuna mladih igrača i novajlija, ekipa Jute je popustila u finalnom intervalu, nakon skoro čitave tri dionice ravnopravne borbe i čak nametnute kontrole.

Denver je u prvoj četvrtini stekao vođstvo od 24-10 zahvaljujući sjajnom početku Nikole Jokića. Postigao je tri koša i asistirao kod još tri, što je pomoglo Nagetsima da rano preuzmu kontrolu. Juta je smanjila zaostatak i konačno povela sa 31-29 početkom druge četvrtine kada je Brajs Sensabo trojkom krunisao seriju od 9-2.

Džez su razmjenjivali koševe sa Nagetsima i vodili su tokom većeg dijela treće četvrtine, održavši iznenađujuće dobar nivo igre i kroz veći dio posljednje dionice. Ipak, Denver je "prelomio" susret u svoju korist.

Džamal Mari je sa 36 poena bio prvi strelac Denvera. Slijedio ga je Kristijan Braun sa 20 poena. Nikola Jokić se domogao do 17 poena, 15 asistencija i devet skokova, po njemu inspirisane statistike nazvane "Sombor dabl".

Kejonte Džordž je postigao 25 poena, a Darin Piterson 20, predvodeći Džez. Svi Mihajluk je dodao 18 poena sa klupe. Jusuf Nurkić je debitovao za Jutu nakon što je propustio prvih 19 utakmica zbog povrede prsta i završio je duel sa 11 asistencija, što je najviše u timu.

Ovaj okršaj bio je u sklopu NBA kupa, gdje su Nagetsi završili kao drugi u grupi A Zapadne konferencije sa skorom 3-1, a Juta bez pobjede. Tim iz Kolorada nije uspio da se plasira u narednu fazu.

Denveru slijedi gostovanje u Torontu kod Reptorsa Darka Rajakovića.

(RTS)