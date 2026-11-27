Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je večeras pred utakmicu protiv Italije da "orlovi" ne prave kalkulacije, istakavši da su potrebne još dvije pobjede za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027.

Košarkaši Srbije dočekaće u nedjelju od 19 časova selekciju Italije u dvorani "Aleksandar Nikolić".

- Postoje kalkulacije, recimo da moramo da ostvarimo dvije pobjede. Moramo da idemo na prvu sljedeću utakmicu, a to je kod kuće protiv Italije. Te neke stvari iz istorije i prošlosti nas uopšte ne zanimaju, jer smo odigrali fantastičnu utakmicu protiv njih u prošlom prozoru na gostovanju i odnijeli jako važnu pobjedu - rekao je Alimpijević na konferenciji za novinare.

On je naveo da ne želi da komentariše suđenje na utakmici protiv Litvanije, koju je Srbija u četvrtak izgubila 97:78.

- Stvarno nemojte više da komentarišemo ono što je prošlo - gotovo je, kraj. Mi smo u nekim situacijama morali da postupimo mnogo bolje, pametnije i smirenije. Nismo to uradili, a te stvari koje pominjete su nam svakako otežale posao. Ipak, to je sada prošlost, kraj, idemo dalje - izjavio je selektor Srbije.

Alimpijević je istakao da će poslije sutrašnjeg treninga odlučiti koji igrači će dobiti priliku protiv Italije.