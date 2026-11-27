Rivalstvo Panatinaikosa i Olimpijakosa ponovo je u centru pažnje, a ovoga puta razlog nije dešavanje na parketu, već, između ostalog, i uvrede Dejanu Bodirogi, predsjedniku Evrolige.

Zeleni klub obratio se Evroligi zbog ponašanja navijača velikog rivala tokom duela sa Hapoelom iz Tel Aviva, zahtevajući reakciju zbog nekoliko spornih situacija.

Prema pisanju grčkih medija, Panatinaikos je nadležnima u Evroligi proslijedio snimke sa utakmice 14. kola, koja je odigrana u "Sunel areni". U fokusu su se našli događaji sa tribina, za koje u atinskom klubu smatraju da zahtijevaju disciplinsku reakciju.

Jedan od razloga za nezadovoljstvo bilo je skandiranje protiv vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, kao i transparent posvećen Manosu Papadopulosu. Međutim, prijava se nije odnosila samo na dešavanja vezana za atinski klub.

Naime, Panatinaikos je priložio i materijal na kojem se, prema njegovim tvrdnjama, mogu čuti uvrede upućene treneru Hapoela Dimitrisu Itudisu, ali i predsjedniku Evrolige Dejanu Bodirogi.

Sada je na potezu rukovodstvo elitnog takmičenja, koje će morati da razmotri dostavljeni materijal. Za sada nema informacija o eventualnim disciplinskim mjerama protiv Olimpijakosa.