Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić bio je meta fizičkog napada neposredno po završetku utakmice NBA kupa protiv San Antonio Sparsa, u kojoj je domaći tim poslije velikog preokreta slavio rezultatom 99:96 i obezbijedio posljednje mjesto u četvrtfinalu tog takmičenja.

Do incidenta je došlo odmah nakon posljednjeg zvižduka, kada je suprug jedne gledateljke iz publike pokušao fizički da nasrne na slovenačkog reprezentativca.

Prisutni su morali da reaguju i odvuku Dončića sa mjesta događaja kako bi spriječili eskalaciju sukoba sa navijačem koji ga je prethodno provocirao.

Luka Doncic flung an elbow band at fan, then turned around to get it back… The fans husband was offended and shoved Luka. What is going on?? https://t.co/qRu2ZMrBhw — Legion Hoops (@LegionHoops) November 28, 2026

Nemilim scenama prethodila je izuzetno neizvjesna završnica na parketu.

Ekipa iz Los Anđelesa kontrolisala je meč tokom većeg dijela susreta i imala ubjedljivu prednost od 20 poena razlike, ali su domaći košarkaši uspjeli da nadoknade veliki zaostatak, preokrenu rezultat i trijumfuju sa 99:96.

Ovom pobjedom San Antonio Sparsi su potvrdili plasman u eliminacionu fazu NBA kupa, dok su dešavanja nakon meča ponovo otvorila pitanje bezbednosti igrača i kontrole publike pored terena u završnici neizvjesnih utakmica.