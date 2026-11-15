Brutalan nokaut: Bivši UFC borac zaspao nakon samo 64 sekunde

Autor:ATV redakcija
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Borilačka organizacija PFL priredila je pravi spektakl u „Koka-Kola areni“ u Dubaiju, gdje je publika već tokom uvodnog programa priredbe bila na nogama nakon čak šest sjajnih prekida.
Najimpresivniji trenutak preliminarnog dijela večeri viđen je u glavnoj uvodnoj borbi između Konora Hjuza i bivšeg UFC borca Šema Roka, kojem je ovo bio prvi ulazak u kavez nakon što je u martu ove godine otpušten iz najjače svjetske MMA promocije.
Povratak na veliku scenu pretvorio se u pravu noćnu moru za Roka, pošto ga je Hjuz brutalno nokautirao za samo 64 sekunde i ostavio nepomičnog na sredini oktagona.
Rok je od samog početka borbe krenuo izuzetno nepromišljeno i bez garda jurnuo prema protivniku, što je Hjuz spremno dočekao i surovo kaznio.
Precizna kombinacija lijevog krošea iz kontre i snažne desnice pogodila je pravo u bradu bivšeg UFC borca, koji se istog trenutka srušio licem prema podu bez ikakve reakcije.
Inače, ovu veliku priredbu u Dubaiju predvodi okršaj za svjetsku titulu u teškoj kategoriji između aktuelnog šampiona Vadima Nemkova i izazivača Sergeja Bilostenjija.
Shem Rock just got SLEPT by Connor Hughes in his first fight after being cut from the UFC
Holy sh*t 😳 #PFLDubai https://t.co/qDkrCiQtvH— Championship Rounds (@ChampRDS) November 14, 2026
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