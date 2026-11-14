Treći "Banjaluka čelendž" okupio 470 takmičara

Foto: ATV

U dvorani Borik danas je održan Treći međunarodni Banjaluka čelendž. Turnir koji je okupio preko 470 takmičara u đijuđici. I ovaj put na tatamiju su se našli takmičari svih uzrasnih kategorija, a oni najmlađi i najiskreniji. Svi imaju jednu želju. Osvojiti medalju.

Opširnije u video prilogu....

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