Vanja Grbić: "Predaja je gora od poraza"

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„Predaja je gora od poraza“, bila je glavna poruka motivacionog predavanja legendarnog odbojkaša Vanje Grbića. Da sport i elektrotehnika mogu zajedno, pokazalo je njegovo gostovanje na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

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