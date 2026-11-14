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Vanja Grbić: "Predaja je gora od poraza"

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АТВ редакција
14.11.2026 21:00

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Vanja Grbić
Foto: ATV

„Predaja je gora od poraza“, bila je glavna poruka motivacionog predavanja legendarnog odbojkaša Vanje Grbića. Da sport i elektrotehnika mogu zajedno, pokazalo je njegovo gostovanje na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

Opširnije u video prilogu...

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Tagovi :

Odbojka

Sarajevo

Vanja Grbić

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