Karatisti Vrbasa osvojili šest medalja na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu

Autor:ATV redakcija
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Karatisti banjalučkog Vrbasa, uz trenersku komandu Borisa Jeličića, domogli su se šest medalja na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu. Bronzana odličja u pojedinačnoj konkurenciji osvojili su Nemanja Jeličić, Luka Pejić i Tamara Đogatović.
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