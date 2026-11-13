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Karatisti Vrbasa osvojili šest medalja na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu

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АТВ редакција
13.11.2026 21:07

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Karate klub Vrbas
Foto: ATV

Karatisti banjalučkog Vrbasa, uz trenersku komandu Borisa Jeličića, domogli su se šest medalja na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu. Bronzana odličja u pojedinačnoj konkurenciji osvojili su Nemanja Jeličić, Luka Pejić i Tamara Đogatović.

Opširnije u video prilogu...

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Tagovi :

Karate

Vrbas

Nemanja Jeličić

Tamara Đogatović

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