Skandal MMA boraca: Usman i Umar Nurmagomedov pretukli Meraba Dvaišvilija u hotelu?

Bivši UFC šampion Merab Dvališvili optužio je Usmana i Umara Nurmagomedova da su ga, zajedno sa grupom prijatelja, fizički napali u hotelskom lobiju u Abu Dabiju.

Dvališvili je na društvenim mrežama objavio snimak u kojem tvrdi da je tokom intervjua za RAF, gdje ga u subotu očekuje rvački meč protiv Marlona Moraesa, napadnut zajedno sa prijateljem. Prema njegovim riječima, napadači su im prišli s leđa, a u incidentu je učestvovalo oko 20 ljudi.

– Usman Nurmagomedov i njegovi prijatelji prišli su nam s leđa i počeli da nas udaraju. Obezbjeđenje me je držalo, dok su nas oni šutirali dok smo bili na zemlji – naveo je Dvališvili.

Sukob između gruzijskog borca i porodice Nurmagomedov traje već duže vrijeme, a dodatno je eskalirao nakon što je Dvališvili u januaru 2025. godine pobijedio Umara jednoglasnom odlukom sudija na UFC 311 i odbranio titulu u bantam kategoriji.

Dvališvili je u snimku poručio da je i Umar učestvovao u navodnom napadu, nazivajući braću i njihove prijatelje kukavicama zbog načina na koji su mu, kako tvrdi, prišli.

– Ako želite da se borimo, hajde da to uradimo na pravi način. Mi smo borci, ali vi ste nam prišli s leđa jer nas je bilo samo dvojica – poručio je Gruzinac.

Ni Usman ni Umar Nurmagomedov za sada se nisu oglašavali povodom ovih optužbi. Dvališvili je istakao da je dobro i da incident neće uticati na njegov nastup protiv Moraesa, koji je i dalje planiran za subotu.

(Telegraf)