Skandal MMA boraca: Usman i Umar Nurmagomedov pretukli Meraba Dvaišvilija u hotelu?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Bivši UFC šampion Merab Dvališvili optužio je Usmana i Umara Nurmagomedova da su ga, zajedno sa grupom prijatelja, fizički napali u hotelskom lobiju u Abu Dabiju.
Dvališvili je na društvenim mrežama objavio snimak u kojem tvrdi da je tokom intervjua za RAF, gdje ga u subotu očekuje rvački meč protiv Marlona Moraesa, napadnut zajedno sa prijateljem. Prema njegovim riječima, napadači su im prišli s leđa, a u incidentu je učestvovalo oko 20 ljudi.
– Usman Nurmagomedov i njegovi prijatelji prišli su nam s leđa i počeli da nas udaraju. Obezbjeđenje me je držalo, dok su nas oni šutirali dok smo bili na zemlji – naveo je Dvališvili.
Sukob između gruzijskog borca i porodice Nurmagomedov traje već duže vrijeme, a dodatno je eskalirao nakon što je Dvališvili u januaru 2025. godine pobijedio Umara jednoglasnom odlukom sudija na UFC 311 i odbranio titulu u bantam kategoriji.
Dvališvili je u snimku poručio da je i Umar učestvovao u navodnom napadu, nazivajući braću i njihove prijatelje kukavicama zbog načina na koji su mu, kako tvrdi, prišli.
– Ako želite da se borimo, hajde da to uradimo na pravi način. Mi smo borci, ali vi ste nam prišli s leđa jer nas je bilo samo dvojica – poručio je Gruzinac.
Ni Usman ni Umar Nurmagomedov za sada se nisu oglašavali povodom ovih optužbi. Dvališvili je istakao da je dobro i da incident neće uticati na njegov nastup protiv Moraesa, koji je i dalje planiran za subotu.
(Telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu