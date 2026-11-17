Klizište - ozbiljna prijetnja kućama, uništena i po život opasna saobraćajnica, asfalt kojim se sve teže prolazi bilo kakvim vozilom, nakrivljene bandere - ovdje i ovako mi živimo, pričaju stanovnici jedne od najvećih i najstarijih banjalučkih ulica.

Jagoda Surlić, borac je prve kategorije i bilo joj je, priča, teško i ranije, u ratu. Sada joj je najteže. Klizište iznad njene kuće ne miruje.

"Živim sama, možete vidjeti sve kako je kuća mi je ugrožena", istakla je Jagoda Surlić.

Svaka jača padavina je nova prijetnja kućama koje su uz samo klizište.

Prve jesenje kiše uzrokovale nove probleme klizište je ponovo pokrenuto, a posebno su ugroženi stanari koji žive kod broja 24.

Prvi Jagodin komšija Radomir, kaže, da onim što je urađeno ne može biti zadovoljan. Po njemu, postaviti nekoliko šipova nije dovoljno i to nije završen posao.

"Komšinica koja živi do mene uopšte nije mogla proći, traćili smo pomoć od Gradske uprave , od Civilne zaštite, mnogo puta smo se obraćali. Na kraju negdje u jesen izvela se neka sanacija ali možete vidjeti da je samo djelimično urađeno pa vidite na šta to liči", kazao je Radomir Stančević.

Iako je na samo dva kilometra od strogog centra Banjaluke, ulica Koste Jarića izgleda bukvalno kao put kojim rijeđe. Naprotiv, radi se o veoma prometnoj ulici, koja odavno nije bezbjedna. To dokazuje i nekoliko saobraćajnih nesreća koje su se desile u toj ulici. Majke su , pričaju, zabrinute za bezbjednost djece, posebno u večernjim satima kada se ona vraćaju iz škole. Da se nešto hitno mora poduzeti, saglasni su i u MUPU.

Evidentno je da su ugroženi svi i pješaci i vozači, a posebno oni koji tu žive.

"Ovdje je moje dvorište ne mogu se ljudi mimoići, ulaze u rupe, dole", kazao je Ljuban Kučuk.

"Jako nezgodno, pogotovo što je to na jednoj krivini. Ova ulica em'što je uska em' što je krivina i uz brdo jako nezgodno kada tu prolaze ljudi koji to ne znaju. Kada mi dolaze gosti moram da kažem - pripazite na odron , da ne bi neko napravio štetu na autu ili da ne sleti u provaliju, ne dao Bog", istakao je Zoran Maletić.

Iako smo poslali imejlove na nekoliko adresa, konkretan odgovor kada će se pristupiti sanaciji klizišta, ali i rekonstrukciji kompletne ulice do zaključenja priloga nismo dobili. U međuvremenu, put sve brže propada, zemljište se sliježe, bandere su nakrivljene... u 21. vijeku, na samo dva kilometra od centra najvećeg grada Srpske.