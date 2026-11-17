Više dijelova Banjaluke sutra će biti bez električne energije u različitim vremenskim intervalima, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Od 10.30 do 12 časova struju neće imati dijelovi naselja Medeno Polje, Česma i Krčmarice.

"Od devet do 13 časova bez električne energije biće dijelovi ulica Akademika Milana Vasića (br. 61 i 72), Manastira Gračanica, Milice Stojadinović Srpkinje, Srpskih dobrovoljaca, Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i Visokih Dečana", kazali su iz "Elektrokrajine".

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Dodaju da u periodu od 10 do 12 časova struje neće imati dio ulice Branka Grbčića, dok će od devet do 14 časova bez električne energije biti dio ulice Jovice Savinovića i dio naselja Dragočaj.

Takođe, dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj, kao i dio Šargovačke ulice, biće bez struje od 8.30 do 9.30, te od 14 do 15 časova.

Od devet do 15 časova električne energije neće imati dijelovi ulica Dušana i Vlade Kopanje, Đurđevića put i Karađorđeva (od broja 386 do 482).

Od devet do 11 časova struje neće imati ni dijelovi naselja Ramići, odnosno Savići, Lipovci i Donjci.