Još jedan dan nezdravog vazduha, još jedan sastanak Gradske uprave iza zatvorenih vrata. O čemu se razgovaralo, šta je zaključeno i, što je najvažnije, šta će biti preduzeto – javnost ne zna.

Iz Gradske uprave poručuju da su to redovni sastanci, ali da ništa revolucionarno ne treba ni očekivati. To nam je potvrdio i gradonačelnik. Izgleda da smo pitanje o zagađenju postavili toliko puta da gradonačelnik više nema šta novo da kaže.

"Mislim da svaki put kad prenosite moju izjavu ona je ista, vi meni o tom pričate ili postavljate pitanje kao da se radi o čovjeku koji tu leži i niko mu neće pomoći i sad ako ga reanimiramo on će ostati živ vazduh nije to vazduh nije pitanje da se ljudi okupili i hoce 10 posto veću platu i mi damo i oni odu kući, ja vama izvinite ništa novo nemam reći nit kad bi otišli na taj sastanak ne bi čuli ništa revolucionarno i novo", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

A nije revolucionarno ni novo da Banjalučani već pet dana zaredom udišu izuzetno nezdrav vazduh. Brojke su se mijenjale, ali upozorenje je ostalo isto. Dok se nadležni sastaju i poručuju da nemaju ništa novo da kažu, građanima ostaje da prate mjerenja, zatvaraju prozore i nadaju se da će se vazduh promijeniti prije nego što se promijeni odnos nadležnih prema ovom problemu.

Jedino što je u Banjaluci ovih dana zaista redovno jeste zagađen vazduh, dok su rješenja, izgleda, još uvijek na dnevnom redu – ali iza zatvorenih vrata.