Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu od 352,91 milion KM izazvao je žustru polemiku među odbornicima, koji su tokom rasprave govorili o "Dino parku", potrošnji gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, ali i o friziranim podacima.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković je tokom rasprave pitao predlagača ovog dokumenta kako se sad planira 150.000 KM za "Dino park", a on je već otvoren 3. oktobra.

Ninković je poručio kako je ovo čist primjer nenamjenskog trošenja sredstava.

"Ne možete raspisati tender bez obezbijeđenih sredstava. Pa, otkud sad novac za `Dino park`, a radovi izvedeni? Novih 354.000 KM za pozornicu kod Pravnog fakulteta, šta je sad? Povećanje za održavanje puteva, hoćete ih izvoditi u decembru? Ali nevjerovatno je da smanjujete grant Domu zdravlja za 1,54 miliona KM", rekao je Ninković.

On je rekao da je rebalansom predviđeno povećanje granta za olimpijski bazen, Dom omladine, ističući da se iz godine u godinu uvijek konstatuje isto.

"Za vas je rebalans samo jedna velika realokacija sredstava i da ih prilagodite svojim potrebama", rekao je Ninković.

Odbornik Dijana Ješić je rekla da je planirano 1,7 miliona KM za zgrade i objekte u odjeljenju za boračka pitanja, a 40.000 KM za centralno-spomen obilježje.

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"Za vodovod `Tunjice` usvojili kredit, u rebalansu planirano 1,1 miliona KM. Za šta? Dodatnih 200.000 KM za igralište OŠ `Borisav Stanković`. Gradonačelnik sebi povećao sredstva. Potrošio 195.000 KM do 30. juna, a rebalansom predviđeno 175.000 KM. Šta je sa 25.000 KM? U koji dokument da vjerujem?" pitala je Ješićeva i dodala da je prvo trebalo raspravljati o konsolidovanom izvještaju, pa onda o rebalansu.

Ješićeva je tokom rasprave o Prijedlogu zaključka o prihvatanju Nacrta rebalansa budžeta za 2026. godinu rekla da se rebalans koristi da se pokriju stvari koje su potrošene mimo budžeta, za dugovanja prema dobavljačima.

"Gotovo na sve i jednoj stavci imate razliku", poručila je Ješićeva.

Odbornik Dragan Lukač ponovio je da su pred odbornicima frizirani izvještaji koji se ne slažu.

"Kako možete da imate suficit i deficit odjednom? Ovo je rebalans koji pokušavate da poturite i sigurno neće moći da prođe", poručio je Lukač.

Odbornici trenutno raspravljaju o Konsolidovanom izvještaju o izvršenju Budžeta grada Banjaluka za 2025. godinu, prenosi Srna.