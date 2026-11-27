Naš izbor nije bio slučajan, proces donošenja odluka nikada nije bio ni brz a ni lak. Demokratija zahteva vrijeme i dijalog. Od samog početka vjerovali smo da snaga i promjene nisu u jednom pojedincu, već u čitavoj zajednici koja stoji za deljenih ciljeva, rekli su na konferenciji za medije "Studenti ponovo pobeđuju".

Rečeno je kako su željeli da predlože čovjeka čija podrška nikad nije bila deklarativna.

"Željeli smo nekoga ko je od samog početka bio rame uz rame sa nama. Nadamo se da će i građanke i građani u našem kandidatu prepoznati spremnost da se u svom radu drži principa koji su izgradili svaki naš uspeh", istakli su.