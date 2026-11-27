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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela i benzina u narednih sedam dana biće niža za tri dinara i litar dizela će koštati 233 dinara, a benzin (BMB 95) 201 dinar, saznaje Tanjug.

Nove cijene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cijene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

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