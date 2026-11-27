Cijene zlata skočile su za tri odsto, oporavljajući se od višegodišnjeg minimuma, jer je pauza u rasprodaji tehnoloških akcija ublažila pritisak na prodaju zlatnih poluga tokom američkog praznika Dana zahvalnosti.

Zlato je u srijedu, 25. novembra, palo na najniži nivo od avgusta 2025. godine, nakon što su podaci o inflaciji u SAD ojačali očekivanja da će Federalne rezerve povećati kamatne stope u decembru. Više stope povećavaju troškove držanja zlata, koje ne donosi kamatu.

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Cijena zlata je skočila za 3,12 odsto na 3.678,94 dolara po unci danas u 9.21 časova po srednjoevropskom vremenu, cijena srebra porasla za 6,89 odsto na 44,41 dolar po unci, cijena platine za 5,03 odsto na 1.362,17 dolara po unci, a paladijuma za 4,47 odsto na 901,18 dolara po unci, objavio je portal "Baha".

(Srna)