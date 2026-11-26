Isti proizvodi, s istim barkodom i po redovnoj cijeni, u Bosni i Hercegovini su u prosjeku 20,7 odsto jeftiniji nego u Hrvatskoj.

To pokazuje analiza platforme Krahaso, koja je 24. i 25. novembra uporedila cijene u deset zemalja. Na listi je samo jedna zemlja jeftinija od BiH.

Poređenje je napravljeno na 2.990 proizvoda koji se istovremeno prodaju u Hrvatskoj i u BiH. Ispod Hrvatske su i Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Rumunija i Grčka, a jedina zemlja u kojoj su isti artikli skuplji je Slovenija, za 3,6 odsto.

Prema podacima Krahasa, koje je objavio portal Rijeka Danas, Hrvatska je tako skuplja od osam od devet zemalja s kojima je upoređena.

BiH na pretposljednjem mjestu, tik iza Sjeverne Makedonije

Razlika u odnosu na Hrvatsku po zemljama izgleda ovako:

Slovenija: 3,6 odsto skuplja (3.317 istih proizvoda)

Grčka: 1,9 odsto jeftinija (302)

Albanija: 4,5 odsto jeftinija (689)

Crna Gora: 6,6 odsto jeftinija (968)

Srbija: 9,8 odsto jeftinija (5.089)

Rumunija: 16,8 odsto jeftinija (2.099)

Kosovo: 18 odsto jeftinije (408)

BiH: 20,7 odsto jeftinija (2.990)

Sjeverna Makedonija: 20,9 odsto jeftinija (476)

Bosna i Hercegovina je, uz Srbiju i Sloveniju, među zemljama s najviše uporedivih proizvoda, pa je njen rezultat jedan od pouzdanijih u analizi.

Za Grčku i Rumuniju autori navode da su rezultati preliminarni.

Vegeta i Lino Lada: Koliko koštaju kod nas

Vegeta od 500 grama u Hrvatskoj košta 4,19 evra, u Sloveniji 4,95, u Crnoj Gori 3,57, a u BiH 3,07 evra, odnosno oko šest KM, prenosi "N1".

Jeftinija je samo u Sjevernoj Makedoniji, 3,05 evra.

Lino Lada Gold od 350 grama u Hrvatskoj i Crnoj Gori košta isto, 4,49 eura. U BiH je 3,48 eura (oko 6,80 KM), ali je u Srbiji (3,40) i Sjevernoj Makedoniji (3,15) jeftinija nego kod nas.

Bajadera od 300 grama najbolje pokazuje razliku među susjedima: u Hrvatskoj je 11,49 evra, u Srbiji 10,63, u Sloveniji 9,99, na samoproglašenom Kosovu 8,57, a u Crnoj Gori 7,99 evra.

Krahaso za BiH ovu cijenu nije naveo, a u prodavnicama kod nas Bajadera od 300 grama košta oko 18 KM, odnosno nešto više od devet evra.

Kako je rađeno poređenje

Krahaso je poredio redovne cijene na policama, bez akcija i popusta, za proizvode s istim barkodom. Cijena za jednu zemlju je medijan cijena u trgovinskim lancima, a porede se samo proizvodi koji se prodaju u obje zemlje.

Ukupno je u bazi 8.714 proizvoda koji postoje u Hrvatskoj i u bar još jednoj zemlji. Iz poređenja su izbačeni alkohol, svinjetina i duvan, kao i parovi u kojima je jedna cijena više od 2,2 puta veća od druge, jer to obično znači grešku u pakovanju.

Cijene su preračunate po kursevima centralnih banaka, a zajednički indeks izračunat je takozvanom GEKS metodom.

Za BiH su korišteni podaci sa portala za poređenje cijena Federalnog ministarstva trgovine, te cijene lanaca Peni Plus i dm.

U Hrvatskoj su to cjenovnici Eurospina, KTC-a, Konzuma, Lidla, Metroa, Plodina, Špara i Tomija.

Šta analiza ne kaže

Niže cijene ne znače da je kupovina u BiH lakša. Analiza ne poredi kupovnu moć i ne objašnjava zašto su razlike tolike, jer ne ulazi u poreze, nabavne cijene ni marže trgovaca.

Autori napominju i da se cijene u onlajn trgovinama i aplikacijama mogu razlikovati od onih na policama.

Da cijene hrane rastu i na svjetskom tržištu, pokazuje poskupljenje pšenice, kukuruza, šećera i biljnih ulja, a razlika između dvije zemlje vidi se i na pumpama, gdje je dizel u Hrvatskoj postao jeftiniji nego u BiH.