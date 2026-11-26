Autor:ATV redakcija
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Isti proizvodi, s istim barkodom i po redovnoj cijeni, u Bosni i Hercegovini su u prosjeku 20,7 odsto jeftiniji nego u Hrvatskoj.
To pokazuje analiza platforme Krahaso, koja je 24. i 25. novembra uporedila cijene u deset zemalja. Na listi je samo jedna zemlja jeftinija od BiH.
Poređenje je napravljeno na 2.990 proizvoda koji se istovremeno prodaju u Hrvatskoj i u BiH. Ispod Hrvatske su i Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Rumunija i Grčka, a jedina zemlja u kojoj su isti artikli skuplji je Slovenija, za 3,6 odsto.
Prema podacima Krahasa, koje je objavio portal Rijeka Danas, Hrvatska je tako skuplja od osam od devet zemalja s kojima je upoređena.
BiH na pretposljednjem mjestu, tik iza Sjeverne Makedonije
Razlika u odnosu na Hrvatsku po zemljama izgleda ovako:
Bosna i Hercegovina je, uz Srbiju i Sloveniju, među zemljama s najviše uporedivih proizvoda, pa je njen rezultat jedan od pouzdanijih u analizi.
Za Grčku i Rumuniju autori navode da su rezultati preliminarni.
Vegeta od 500 grama u Hrvatskoj košta 4,19 evra, u Sloveniji 4,95, u Crnoj Gori 3,57, a u BiH 3,07 evra, odnosno oko šest KM, prenosi "N1".
Jeftinija je samo u Sjevernoj Makedoniji, 3,05 evra.
Lino Lada Gold od 350 grama u Hrvatskoj i Crnoj Gori košta isto, 4,49 eura. U BiH je 3,48 eura (oko 6,80 KM), ali je u Srbiji (3,40) i Sjevernoj Makedoniji (3,15) jeftinija nego kod nas.
Bajadera od 300 grama najbolje pokazuje razliku među susjedima: u Hrvatskoj je 11,49 evra, u Srbiji 10,63, u Sloveniji 9,99, na samoproglašenom Kosovu 8,57, a u Crnoj Gori 7,99 evra.
Krahaso za BiH ovu cijenu nije naveo, a u prodavnicama kod nas Bajadera od 300 grama košta oko 18 KM, odnosno nešto više od devet evra.
Krahaso je poredio redovne cijene na policama, bez akcija i popusta, za proizvode s istim barkodom. Cijena za jednu zemlju je medijan cijena u trgovinskim lancima, a porede se samo proizvodi koji se prodaju u obje zemlje.
Ukupno je u bazi 8.714 proizvoda koji postoje u Hrvatskoj i u bar još jednoj zemlji. Iz poređenja su izbačeni alkohol, svinjetina i duvan, kao i parovi u kojima je jedna cijena više od 2,2 puta veća od druge, jer to obično znači grešku u pakovanju.
Cijene su preračunate po kursevima centralnih banaka, a zajednički indeks izračunat je takozvanom GEKS metodom.
Za BiH su korišteni podaci sa portala za poređenje cijena Federalnog ministarstva trgovine, te cijene lanaca Peni Plus i dm.
U Hrvatskoj su to cjenovnici Eurospina, KTC-a, Konzuma, Lidla, Metroa, Plodina, Špara i Tomija.
Niže cijene ne znače da je kupovina u BiH lakša. Analiza ne poredi kupovnu moć i ne objašnjava zašto su razlike tolike, jer ne ulazi u poreze, nabavne cijene ni marže trgovaca.
Autori napominju i da se cijene u onlajn trgovinama i aplikacijama mogu razlikovati od onih na policama.
Da cijene hrane rastu i na svjetskom tržištu, pokazuje poskupljenje pšenice, kukuruza, šećera i biljnih ulja, a razlika između dvije zemlje vidi se i na pumpama, gdje je dizel u Hrvatskoj postao jeftiniji nego u BiH.
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