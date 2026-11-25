Zamjenik guvernera Centralne banke Rusije Aleksej Zabotkin izjavio je danas da će bruto domaći proizvod (BDP) Rusije zabilježiti rast do kraja 2026. godine i da ne može da se govori o padu ruske privrede.

„BDP će ove godine zabilježiti rast, mada ne naročito veliki. Naša posljednja prognoza je između 0,5 i jedan odsto, uprkos tome što su od sredine godine na ekonomsku aktivnost uticale nove okolnosti, uključujući gubitak dijela proizvodnih kapaciteta, logističkih mogućnosti i druge faktore“, rekao je Zabotkin, prenose RIA Novosti.

On je dodao da nema govora o padu ruske privrede, jer je ekonomski rast i dalje pozitivan.

Rusko Ministarstvo ekonomskog razvoja saopštilo je ranije u novembru da bi rast BDP-a u 2026. godini mogao biti nešto veći od trenutno projektovanih 0,6 odsto.

Prema preliminarnoj procjeni ruske statističke službe Rosstat, ruska privreda je u trećem kvartalu ove godine porasla za jedan odsto na godišnjem nivou, nakon rasta od 1,3 odsto u drugom kvartalu.

Guvernerka Centralne banke Rusije Elvira Nabiulina izjavila je na sjednici Državne dume da se očekuje rast BDP-a do jedan odsto u ovoj godini, uprkos šteti koju su napadi izazvali u pojedinim privrednim sektorima.

Centralna banka Rusije je u oktobru revidirala prognozu privrednog rasta za 2026. godinu, povećavši očekivani raspon sa nula do jedan odsto na 0,5 do jedan odsto, prenosi RT Balkan.