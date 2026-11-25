Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske predstavila je nove finansijske proizvode i promjene u načinu plasmana sredstava u narednom periodu.

Na sastanku sa privrednicima u Bijeljini, uz učešće predstavnika Područne privredne komore Bijeljina, rečeno je da IRB nastoji da približi usluge privrednicima i lokalnim zajednicama, te će u narednoj godini biti pokrenute direktne kreditne linije za preduzetništvo i poljoprivredu.

Vršilac dužnosti direktora ove banke Nedeljko Ćorić rekao je da su u planu novi proizvodi, uključujući kreditne linije za namjensku industriju, sufinansiranje stambene izgradnje lokalnih zajednica, kao i podršku preduzećima i lokalnim zajednicama koje se suočavaju sa problemima likvidnosti.

Kompletna reorganizacija

On je najavio i pripremu seta novih politika, te kompletnu reorganizaciju IRB-a da bi Banka bila efikasnija i brža u saradnji sa korisnicima, uz napomenu da se u praksi često pokazalo da posredovanje komercijalnih banaka usporava i poskupljuje pristup sredstvima, prenosi "Srna".

Ćorić je naglasio da su u fokusu faktoring, bankarske garancije, kao i osiguranje izvoznih potraživanja, proizvod koji, kako je naveo, omogućava provjeru boniteta inostranih kupaca i veću sigurnost pri izvozu.

​Predstavnik Područne privredne komore Bijeljina Zoran Maletić istakao je važnost sigurnosti naplate potraživanja i očuvanja kontinuiteta proizvodnje za privrednike, te najavio da će sa lokalnim zajednicama biti razmatrani modeli podrške, uključujući subvencionisanje kamata.

Direktor bijeljinske firme "Infokomp" Goran Mirčić istakao je značaj direktne komunikacije sa IRB-om, boljeg protoka informacija i bržeg rješavanja izazova sa kojima se privrednici svakodnevno susreću.