Kineski gigant brze mode Šein platiće 100 miliona dolara kako bi okončao postupak američke Federalne trgovinske komisije, koja ga tereti za obmanjivanje kupaca u vezi sa rokovima isporuke, recenzijama i porijeklom proizvoda.

FTC je saopštio da je protiv tri Šeinove kompanije u SAD podnio tužbu Okružnom sudu za centralni okrug Kalifornije, zajedno sa predlogom nagodbe na koju je kompanija pristala.

Članovi komisije glasali su za predlog sa 2:0, a nagodba će postati pravosnažna nakon što je sudija odobri i potpiše. Prema navodima FTC-a, cjelokupan iznos biće namijenjen obeštećenju oštećenih kupaca.

Šein se reklamirao kao kompanija koja nudi brzu, transparentnu i pouzdanu isporuku. Međutim, desetine hiljada kupaca prijavile su da su njihove porudžbine stizale sa zakašnjenjem od nekoliko dana, nedjelja, pa čak i mjeseci, dok neki nikada nisu dobili naručene proizvode. Komisija tvrdi da kompanija nije propisno obavještavala kupce o kašnjenjima, iako je na to bila zakonski obavezna.

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Kada bi kupci pokušali da dobiju pomoć, nailazili bi na prepreke. Šein svakodnevno u SAD šalje gotovo milion paketa, a FTC navodi da je u septembru 2025. godine imao samo 5 zaposlenih u telefonskoj korisničkoj podršci, čiji broj uopšte nije bio objavljen na internet stranici kompanije. Zahtjevi kupaca često su ostajali bez odgovora.

Skrivanje kritika i sporno porijeklo robe

FTC tereti Šein i da je sistematski sprečavao objavljivanje recenzija na svojoj internet stranici. Prema navodima iz tužbe, pozitivne recenzije bile su objavljivane, dok su komentari kupaca koji su kritikovali proizvode ili ih vraćali bili sakrivani ili brisani.

Najteže optužbe odnose se na porijeklo robe. Proizvode iz linije „evoluŠein“ kompanija je predstavljala kao robu dobavljača koji su na kontrolama, tokom kojih se provjerava prisustvo dječjeg i prinudnog rada, ostvarivali natprosječne ocjene. Međutim, FTC tvrdi da Šein nije mogao da dostavi nijedan dokaz o takvim kontrolama.

Pamuk koji je prodavan kao američki, prema navodima komisije, zapravo je poticao iz Kine, dok za pamuk upotrijebljen u pojedinim proizvodima nije bilo moguće utvrditi nijednu zemlju porijekla.

Osim novčane isplate, nagodbom se Šeinu zabranjuje da iznosi netačne tvrdnje o rokovima isporuke, skriva negativne recenzije, uskraćuje kupcima korisničku podršku i obmanjuje ih tvrdnjama o kontrolama dobavljača i proizvođača, kao i o porijeklu proizvoda, prenosi b92.