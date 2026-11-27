Ako pitate Atosa Salomea, 40-godišnjeg Brazilca koji je na internetu poznat kao „živi Nostradamus“, 2027. biće godina u kojoj će razvoj vještačke inteligencije otvoriti pitanje ko ima pravo na izum do kojeg je došao algoritam.

Salome, koji se predstavlja kao parapsiholog, u razgovoru za LADbible iznio je sedam scenarija. Riječ je o njegovim ličnim predviđanjima. Za neke je ponudio i konkretne rokove, pa tako borbu za kontrolu nad kompanijama koje razvijaju vještačku inteligenciju smješta već u prve mjesece 2027. godine, dok moguće restrikcije vode očekuje u drugoj polovini godine.

Salome smatra da bi sajber-napad na sisteme koji upravljaju snabdijevanjem električnom energijom mogao da ostavi gradove u mraku i do 72 sata. U njegovom scenariju posljedice bi ubrzo osjetili saobraćaj, telekomunikacije, vodovodi i banke, a posebno teško bilo bi bolnicama. Procjenjuje da bi ekonomska šteta mogla da dostigne milijarde funti.

Već u prvom tromjesečju, smatra Salome, državni investicioni fond sa Bliskog istoka ili iz jugoistočne Azije mogao bi da preuzme kontrolu nad kompanijama koje se bave primjenom vještačke inteligencije u nauci. Time bi zemlja koja stoji iza fonda, prema njegovom tumačenju, dobila pristup patentima i tehnologijama važnim za sopstvene strateške interese.

Autonomna vještačka inteligencija i pitanje autorskih prava

Salome takođe predviđa da bi vještačka inteligencija tokom 2027. godine mogla samostalno da dođe do nekog izuma, na primjer da prepozna dotad nepoznat materijal ili jedinjenje koje bi moglo da se koristi kao lijek.

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Ko bi se u takvom slučaju vodio kao pronalazač i kome bi pripala zarada? Može li kompanija da polaže isključiva prava na nešto do čega je došao njen algoritam? Upravo su to pitanja koja, smatra Salome, otvara ovakav scenario.

Restrikcije vode, toplotni talasi i epidemiološke prijetnje

Između jula i septembra pojedini gradovi u južnoj Evropi ili na jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država mogli bi, prema njegovom predviđanju, da uvedu stroga ograničenja potrošnje vode. Salome ovaj scenario povezuje sa dugotrajnim sušama, dotrajalom vodovodnom infrastrukturom i dodatnom potražnjom za vodom potrebnom za hlađenje velikih data-centara koji pokreću sisteme vještačke inteligencije.

U svom četvrtom predviđanju Salome se okreće vremenskim prilikama. Fenomen El Ninjo povezuje sa mogućim dugotrajnim toplotnim talasima, jakim sušama i obilnim kišama u različitim dijelovima svijeta. Ukoliko bi takvi vremenski uslovi pogodili poljoprivredna područja, smatra on, posljedice bi se ogledale u slabijim prinosima, poteškoćama u snabdijevanju hranom i sve većem pritisku na zalihe vode.

Salome tvrdi da bi se između aprila i septembra u jugoistočnoj Aziji ili podsaharskoj Africi mogla pojaviti nova epidemiološka prijetnja. U njegovom scenariju njeni razmeri bili bi manji od pandemije virusa korona, ali bi njena pojava ipak izazvala zabrinutost i van područja u kojem je zabilježena i stavila zdravstvene sisteme na ozbiljan test.

Izdvajanje litijuma i kvantna digitalna bezbjednost

U središtu šestog predviđanja nalazi se južnoamerički „litijumski trougao“, područje koje obuhvata dijelove Čilea, Argentine i Bolivije. Salome smatra da bi u drugoj polovini godine veliko postrojenje za direktno izdvajanje litijuma iz slane vode moglo da počne da radi punim kapacitetom. Ukoliko bi se takav postupak pokazao dovoljno brzim i isplativim za komercijalnu proizvodnju, prema njegovoj prognozi mogao bi da promijeni računicu investitorima koji su milijarde već uložili u tradicionalne metode. Posljedica bi, tvrdi on, mogla da bude i ponovno otvaranje pregovora o već potpisanim ugovorima.

Poslednje predviđanje odnosi se na šifrovanje podataka. Salome smatra da bi SAD i Evropska unija u trećem tromjesečju mogle da ubrzaju prelazak na sisteme otpornije na napade budućih kvantnih računara, što bi pokrenulo trku za stručnjacima i ulaganjima u digitalnu bezbjednost. Posebno izdvaja scenario u kojem kriminalci ukradu šifrovane podatke i sačuvaju ih kako bi pokušali da ih pročitaju kada im na raspolaganju budu moćniji računari.

(Večernji list)