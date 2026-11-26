Voditeljka RTS Milica Simović našla na se na meti kritika korisnika društvenih mreža zbog lapsusa koji je imala u programu uživo.

Naime, Milica Simović je izveštavala o novim dešavanjima u zemlji i svetu, a u jednom momentu je saopštila da je preminuo osnivač i nekadašnji gitarista grupe “Duran Duran” Endi Tejlor i napravila lapsus koji je odmah postao predmet podsmijeha na mreži “Iks”.

"Gitarista britanske pop grupe Đuran, Đuran Endi Tejlor u 65. godini u svom domu na Ibici u Španiji, saopštili su članovi benda", rekla je Milica Simović u programu uživo i uslijedila je lavina na društvenim mrežama.

"Ma je l’ ona reče Đuran Đuran?", glasio je jedan komentar, a onda je uslijedilo: “Dobro je te nije rekla Ćuran, Ćuran!”, “Umirem od smijeha".

Inače, Milica Simović je jedno od novih TV lica RTS odabranih putem Javnog poziva, prenosi "Blic".