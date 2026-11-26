Autor:ATV redakcija
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Voditeljka RTS Milica Simović našla na se na meti kritika korisnika društvenih mreža zbog lapsusa koji je imala u programu uživo.
Naime, Milica Simović je izveštavala o novim dešavanjima u zemlji i svetu, a u jednom momentu je saopštila da je preminuo osnivač i nekadašnji gitarista grupe “Duran Duran” Endi Tejlor i napravila lapsus koji je odmah postao predmet podsmijeha na mreži “Iks”.
"Gitarista britanske pop grupe Đuran, Đuran Endi Tejlor u 65. godini u svom domu na Ibici u Španiji, saopštili su članovi benda", rekla je Milica Simović u programu uživo i uslijedila je lavina na društvenim mrežama.
"Ma je l’ ona reče Đuran Đuran?", glasio je jedan komentar, a onda je uslijedilo: “Dobro je te nije rekla Ćuran, Ćuran!”, “Umirem od smijeha".
Inače, Milica Simović je jedno od novih TV lica RTS odabranih putem Javnog poziva, prenosi "Blic".
Ma jel ona reče Đuran Đuran? https://t.co/YqJKitCeiH— branamilunov (@branamilunov) November 26, 2026
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