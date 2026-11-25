Prema astrološkim prognozama, četiri datuma u decembru mogla bi da donesu neočekivane probleme i emotivne napetosti, zbog čega bi bilo dobro odložiti donošenje važnih odluka.

Iako je decembar mjesec slavlja i druženja, astrologija i numerologija upozoravaju na nekoliko izazovnih dana.

Prema numerologiji, čitav mjesec je u znaku broja četiri, koji simbolizuje naporan rad i rješavanje zaostalih obaveza, a ne odmor i opuštanje. Astrolozi izdvajaju četiri datuma tokom kojih bi trebalo dobro razmisliti prije donošenja važnih odluka.

4. decembar

Početak mjeseca donosi napetosti zbog kvadrata Marsa u Djevici i retrogradnog Urana u Blizancima. Ovaj astrološki aspekt povezuje se sa neočekivanim komplikacijama i nestrpljenjem.

Ako ste planirali miran dan, budite spremni na moguće promjene planova. Neplanirani izlasci ili impulsivno pokretanje novih projekata mogli bi da poremete vaš budžet, pa se preporučuje da unaprijed odredite koliko ste spremni da potrošite kako biste izbjegli nepotreban stres.

9. decembar

Kvadrat Venere u Škorpiji i Plutona u Vodoliji mogao bi da donese napetosti u ljubavnim odnosima, piše portal „Čani“. Riječ je o ponavljanju sličnih astroloških aspekata iz septembra i oktobra, koji se povezuju sa izraženijom ljubomorom i potrebom za kontrolom u vezama.

Astrolozi savjetuju da tog dana izbjegavate organizovanje velikih događaja i potpisivanje važnih ugovora. Ako dođe do nesuglasica sa partnerom, pokušajte da ih riješite mirnim razgovorom prije nego što se situacija dodatno zakomplikuje.

23. decembar

Pun Mjesec u Raku biće u opoziciji sa Suncem u Jarcu. Prema astrološkim tumačenjima, takav položaj može da izazove emotivnu napetost i sukob između sopstvenih potreba i očekivanja drugih.

Porodična okupljanja mogla bi ponovo da probude stare navike i osjećaj da morate svima da udovoljite. Prije donošenja odluka ili prihvatanja bilo kakvih ponuda dobro razmislite o tome da li one odgovaraju vašim željama i potrebama.

31. decembar

Posljednji dan u godini donosi napet astrološki aspekt Merkura i Saturna. Umjesto opuštenog dočeka Nove godine, mogli biste da se suočite sa kašnjenjima i nesporazumima.

Obratite pažnju na ono što govorite i obećavate tokom novogodišnje noći. Iako je položaj Mjeseca u Vagi, prema astrološkim tumačenjima, povoljan za druženje, savjetuje se oprez u komunikaciji kako biste izbjegli nepotrebne nesporazume na samom početku nove godine, prenosi Superžena.