Ovan

Ne odustajte od ideje samo zato što drugi sumnjaju u nju. U ljubavi je važno da pokažete više razumijevanja, a slobodni bi mogli upoznati nekoga ko dijeli njihova interesovanja. Unosite više voća i povrća.

Fudbal Pukla "petarda" u Madridu, Komo nastavio sa pobjedama

Bik

Mogli biste dobiti informaciju koja će vam pomoći da riješite jednu nedoumicu. Zauzeti će poželjeti više romantike, dok slobodnima pažnju može privući neko iz prošlosti. Izdvojite vrijeme samo za sebe.

Blizanci

Kreativnost će vam pomoći da pronađete izlaz iz situacije koja vas zbunjuje. Partner bi mogao tražiti više pažnje, a slobodni će uživati u flertu i zanimljivim razgovorima. Posvetite se fizičkim aktivnostima.

Rak

Porodični odnosi mogli bi zahtijevati više strpljenja i takta. U ljubavi vas očekuje lijep gest, dok slobodni mogu osjetiti privlačnost prema osobi koju već poznaju. Moguća je pospanost zbog niskog pritiska.

Lav

Ne otkrivajte svima svoje planove dok ne budete sigurni u njihovu realizaciju. Partner će cijeniti vašu podršku, a slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku. Izbjegavajte pretjerivanje sa slatkišima.

Scena Emina Jahović prekinula ćutanje o Saši Kovačeviću: Nakon godina nesuglasica uputila mu neočekivanu čestitku

Djevica

Neko bi mogao zatražiti vaš savjet, ali nemojte preuzimati tuđe probleme na sebe. Zauzeti će uživati u zajedničkim aktivnostima, dok slobodne očekuje pažnja osobe od koje to nisu očekivali. Pripazite na probavu.

Vaga

Pred vama je prilika da popravite odnos s nekim s kim ste se udaljili. U ljubavi ne skrivajte emocije, a slobodni bi mogli doživjeti susret koji će ih zaintrigirati. Prijaće vam boravak na svježem vazduhu.

Škorpija

Pokušajte da sagledate situaciju iz drugog ugla prije nego što donesete odluku. Partner bi mogao pokazati ljubomoru, dok slobodni mogu dobiti pažnju na mjestu gdje je najmanje očekuju. Zdravlje je veoma dobro.

Strijelac

Druženje i nova iskustva mogli bi vam donijeti inspiraciju za buduće planove. U ljubavi vas očekuje razigrana atmosfera, a slobodni bi mogli razmijeniti brojeve s nekim zanimljivim. Izbjegavajte začinjenu hranu.

Gradovi i opštine Održan humanitarni koncert za pomoć Nataši Nikolić

Jarac

Ne dozvolite da vas tuđi komentari pokolebaju u onome što ste naumili. Zauzeti bi trebalo da izbjegavaju nepotrebne rasprave, dok slobodni mogu otkriti da ih neko duže vrijeme posmatra, prenosi GlasSrpske. Moguća je blaga migrena.

Vodolija

Mogli biste pronaći rješenje za nešto što vas već duže vrijeme muči. Partner će željeti da podijeli svoje planove s vama, a slobodni bi mogli doživjeti neobičan susret. Obratite pažnju na kvalitet sna.

Ribe

Vaše ideje mogle bi naići na odobravanje osoba čije mišljenje cijenite. U ljubavi je moguće prijatno približavanje, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko društvenih mreža. Čuvajte se prehlade.