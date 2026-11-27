Iznajmljivanje stana bez pisanog ugovora nosi brojne rizike i za podstanare i za stanodavce – od iznenadnog povećanja kirije i otkazivanja zakupa do sporova oko plaćanja računa i troškova održavanja.

Ekonomski stručnjak Dušan Uzelac i advokat Nikola Premović ističu za RTS da pisani ugovor štiti obje strane, a podstanarima savjetuju da ga zaključuju na određeno vrijeme.

Dušan Uzelac kaže da je izdavanje stanova bez ugovora rasprostranjena praksa i da za to postoji više razloga – od nepostojanja navike da se dogovori stave na papir do namjere da se zakupodavni odnos prikrije.

"Ugovor je, u stvari, pisani dogovor. Sve što dogovorite stavite u ugovor i to pruža zaštitu i jednoj i drugoj strani", ističe Uzelac.

Advokat Nikola Premović objašnjava da zakupodavni odnos može da funkcioniše i na osnovu usmenog dogovora, ali da problemi nastaju kada dođe do spora između podstanara i stanodavca.

"Ako imamo ugovor, sve jasno piše i jednom pisanom ispravom dokazujemo sve što treba da dokažemo. Ukoliko nema ugovora, onda ide dokazivanje – riječ na riječ", navodi Premović. Dodaje da SMS poruke i fotografije mogu da posluže kao dokaz, ali da se iz njih ne mogu uvijek utvrditi svi detalji dogovora, poput visine zakupnine ili trajanja zakupa.

Šta bi ugovor trebalo da sadrži

Uzelac ukazuje na to da bi ugovorom trebalo precizirati uslove pod kojima se kirija može povećavati, otkazni rok, kao i obaveze u vezi sa plaćanjem računa i troškova održavanja.

"Da li je trošak investicionog održavanja zgrade na zakupcu ili na vlasniku, ako se popravlja krov zgrade ili lift? Ko te stvari treba da plati“, navodi Uzelac.

Osim finansijskih rizika, nepostojanje pisanog ugovora može da oteža i administrativne procedure, poput prijave prebivališta i upisa djeteta u vrtić.

Premović podsjeća na to da je nakon početka rusko-ukrajinskog sukoba i dolaska velikog broja ruskih državljana bilo slučajeva da su stanodavci otkazivali zakup dugogodišnjim podstanarima jer su mogli da izdaju stan po višoj cijeni.

Ugovor na određeno vrijeme pruža veću zaštitu

Advokat savjetuje podstanarima da ugovore o zakupu zaključuju na određeno vrijeme, jer im to pruža veći stepen pravne sigurnosti.

Objašnjava da se ugovor na neodređeno vrijeme može raskinuti uz poštovanje otkaznog roka, dok kod ugovora na određeno vrijeme postoje zakonski osnovi za raskid, poput neplaćanja zakupnine ili korišćenja stana u svrhe za koje nije namijenjen.

"Uvijek apelujem na građane koji su u zakupu da odrede rok, neka to bude 2 godine, 3 godine, 5 godina. Mnogo su zaštićeniji nego kada zaključe ugovor na neodređeno vrijeme“, naglašava Premović.

Posebno ukazuje na odredbu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koja se odnosi na otkazni rok.

"Ko je ušao u zakup radi stanovanja, po Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, ima pravo na otkazni rok od 90 dana“, ističe Premović.

Da li ugovor mora da bude ovjeren kod notara

Uzelac smatra da i stanodavci i podstanari često izbjegavaju sklapanje ugovora jer im je ta oblast nedovoljno poznata. Ističe da ugovor ne mora da bude napisan složenim pravnim jezikom, već da je važno da sadrži jasno definisane obaveze obje strane.

"Bilo koja relacija koja se uspostavlja može biti napisana na papiru, u slobodnoj formi i rukom. Čak i to ima veći značaj nego da nema ništa“, kaže Uzelac.

Prema njegovim riječima, dovoljno je da obje strane potpišu ugovor, dok ovjera kod javnog bilježnika predstavlja dodatni stepen sigurnosti, ali nije neophodna. Pisani ugovor, dodaje Uzelac, može da zaštiti podstanare i u slučaju smrti stanodavca, ukoliko nasljednici žele da prodaju stan, povećaju kiriju ili isele podstanare.

Ne očekuju se veće promjene cijena kirija

Govoreći o kretanju cijena zakupa stanova, Uzelac ističe da su one uslovljene ponudom i potražnjom i da u narednom periodu ne očekuje značajnije oscilacije.

Na tržište, objašnjava, utiču i sezonski faktori, potražnja studenata i porodica, turističko iznajmljivanje, ali i takozvani digitalni nomadi, koji stanove i kuće iznajmljuju na nekoliko mjeseci.

"Cijene su rezultat tržišta i ne vidim neki značajan razlog da se one povećaju ili smanje u perspektivi“, zaključuje Uzelac, prenosi B92.