Obrve su jedan od najvažnijih detalja na licu, jer uokviruju oči i daju karakter cjelokupnom izgledu. Iako se bjuti trendovi njihovog oblikovanja neprestano mijenjaju, prirodne, uredno počešljane i blago podignute obrve već su neko vrijeme među najpoželjnijim bjuti izgledima.

Dobra vijest je da za takav rezultat nije nužno da posjetite kozmetički salon. Uz pravilnu tehniku češljanja i malo korektora moguće je postići efekat definisanijih obrva i vizuelno podignutog pogleda u svega nekoliko minuta.

Svijet Raste broj oboljelih od kovida i sezonskog gripa

Obrve nemojte češljati samo prema gore

Jedna od najčešćih grešaka pri oblikovanju obrva jeste češljanje svih dlačica u istom smjeru. Iako se na društvenim mrežama često može vidjeti tehnika kojom se sve dlačice podižu vertikalno prema gore, stručnjakinje za obrve Luiza Iglesijas i Larisija Đulaj savjetuju nešto drugačiji pristup.

Prema njihovom savjetu, trik je u češljanju obrva u dva smjera. Početni dio obrve, najbliži nosu, treba počešljati prema gore kako bi se pogled vizuelno otvorio, dok drugu polovinu treba usmjeriti prema spolja, prateći prirodni smjer rasta dlačica.

Takva tehnika omogućuje da obrve izgledaju podignuto, ali istovremeno zadrže prirodan oblik i sklad s crtama lica. Za dodatnu postojanost može se upotrebiti providni gel za obrve koji će dlačice učvrstiti u željenom položaju.

Malo korektora ispod luka obrve za momentalno svježiji i otvoreniji pogled

Drugi trik jednako je jednostavan, a može značajno uticati na konačan izgled obrva. Riječ je o nanošenju male količine korektora neposredno ispod njihovog luka, čime se vizuelno naglašava oblik obrve i stvara utisak podignutijeg pogleda.

Scena Objavila ljekarski nalaz: Teodora Džehverović otkazala koncert

Za najbolji rezultat preporučuje se da odaberete korektor koji je približno nijansu svjetliji od prirodnog tona kože. Tankom četkicom ili vrhom prsta nanesite malu količinu proizvoda ispod najviše tačke obrve, a zatim ga nježno utapkajte i izblendajte kako ne bi ostale vidljive linije.

Ključ je u suptilnosti: korektor ne bi trebalo da izgleda poput svijetle crte ispod obrve, nego da se gotovo neprimjetno stopi s kožom. Tako područje ispod obrva djeluje svjetlije i urednije, a njihov prirodni luk dolazi više do izražaja, prenosi b92.