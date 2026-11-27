Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Теодора Џехверовић отказала је вечерашњи концерт (27. новембар) у њемачком Хамбургу због повреде коју је задобила након пада на снијегу.
Она се огласила на друштвеној мрежи Инстаграм, гдје је открила шта јој се догодило, а уз образложење због чега неће наступити објавила је и љекарски налаз.
"Разлог због ког вечерас, нажалост, морамо да одложимо наступ у Хамбургу јесте тај што је ова госпођа успјела да падне на снијегу и угане зглоб", написала је Џехверовићева.
Пјевачица је најавила да ће концерт бити одржан у другом термину, о којем ће публика бити благовремено обавијештена.
"Наравно, бићете обавештени о новом датуму", поручила је она.
Теодора је у сторију објавила и љекарски налаз.
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