Аутор:АТВ редакција
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Холивудска глумица Џенифер Гарнер похвалила је бившег супруга Бена Афлека, с којим и након развода заједно одгаја троје дјеце.
Гарнер је у емисији „Sunday TODAY with Willie Geist“ истакла да је срећна што је већину филмских пројеката снимала у Лос Анђелесу, гдје живи, па није морала дуго да буде далеко од куће.
„То није мала ствар. То није нимало једноставно постићи. То значи да се сви можемо вратити кући, видјети своју дјецу и ставити их на спавање“, рекла је глумица.
Кроз шалу је додала да њихова дјеца, Вајолет, Серафина и Семјуел, сваке вечери остају будна много дуже од ње.
„С тим сам се помирила. И Бен је веома флексибилан и сјајан суродитељ“, рекла је Гарнер уз смијех.
Афлек и Гарнер упознали су се 2001. године на снимању филма „Pearl Harbor“, а везу су започели двије године касније, када су се поново срели на сету филма „Daredevil“.
Вјенчали су се у јуну 2005. године на острвима Туркс и Каикос. Развод су најавили 2015. године, а званично је окончан 2018. године.
Недавно је у истој емисији и Афлек похвалио бившу супругу.
„Њихова мама је невјероватна и увијек имам осјећај да нисам ни приближно тако добар као она. Говорим им да мислим да сам отприлике 75 одсто добар као њихова мама. А они ми одговоре: Можда 40 одсто“, испричао је Афлек.
Гарнер је раније ове године за магазин „Entertainment Weekly“ говорила о томе колико јој значи подршка бившег супруга.
„Могу оставити дјецу с њиховим оцем. Он се брине о њима. У том смислу је сјајан партнер. Због тога имам много више слободе“, рекла је глумица.
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